В Приморье возбуждено дело о мошенничестве с землей Минобороны стоимостью более 46 млн рублей

В Приморье возбуждено уголовное дело за попытку завладеть земельным участком Минобороны РФ стоимостью более 46 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в военной прокуратуре Тихоокеанского флота, проверка показала, что в декабре 2017 года ООО "Патентно-лицензионная фирма "Прана" представило подложный документ в федеральную кадастровую палату Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю в городе Артеме. Как уточнили в надзорном ведомстве, таким образом было обеспечено незаконное внесение в госкадастр недвижимости сведений о праве постоянного бессрочного пользования земельным участком Минобороны России во Владивостоке стоимостью 46,2 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Сейчас проводится расследование.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Москве возбудили дело в отношении руководителей одного из предприятий бывшего Спецстроя России. Им вменяется злоупотребление должностными полномочиями.