Член избиркома Пермского края возглавил министерство образования Нижегородской области

Глава Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение о назначении исполняющим обязанности министра образования, науки и молодежной политики Сергея Злобина, члена избирательной комиссии Пермского края.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства, к своим обязанностям и.о. министра приступит 19 января 2018 г.

Злобин имеет опыт работы учителем истории и обществознания, заместителем директора, а также директором школы. В 2007 г. он был назначен начальником отдела методологии и прогнозирования управления стратегического планирования департамента образования администрации Перми. В 2008 г. возглавил комитет по вопросам образования администрации Березников.

Также он работал в департаменте развития человеческого потенциала аппарата правительства Пермского края, занимался проектной работой в общественных организациях и экспертных группах при органах государственной власти.