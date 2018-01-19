Число пострадавших в ходе нападения на учеников школы в Бурятии выросло до шести

После нападения на учеников школы в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ госпитализированы шесть пострадавших, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Бурятии.

"По предварительной информации в больницу доставлено шестеро пострадавших. Всем им оказывается медицинская помощь в учреждениях города Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе. - Также повреждения при задержании себе нанес нападавший, он под конвоем доставлен в медицинское учреждение, ведется опознавание его личности".

Также в правительстве уточнили, что нападавший действовал один. Ранее местные власти заявили о троих злоумышленниках.

По предварительной информации следствия, в 9.35 в школе №5, расположенной в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ, ученик школы пронес в школу бутылку с зажигательной смесью, и бросил ее в кабинет русского языка и литературы, где проходил урок у учеников 7-го класса. В кабинете произошло возгорание, когда ученики и учительница выбегали из кабинета, злоумышленник встречал их на выходе и наносил телесные повреждения.

После происшествия были усилены меры безопасности в учебных заведения Бурятии.