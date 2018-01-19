На торги по выбору регоператора по обращению с ТКО для Челябинского кластера пожаловалась еще одна компания

Компания из Урюпинска ООО "Экосфера" подало в Челябинское УФАС жалобу на действия областного минэкологии при проведении конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО на территории Челябинского кластера. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, ранее жалоба поступила от ООО "Спецпроект" (Волгоград). Компания просит выдать организатору торгов предписание об устранении нарушений действующего законодательства путем аннулирования торгов.

Обе организации входят в группу компаний "Чистый город".

"Экосфера" в своей жалобе указала, что министерством неверно сформированы критерии отбора, которые могут привести к невозможности правильной оценки деятельности заявителя, ошибке при определении победителя и, как следствие, отстранению добросовестных компаний от участия в конкурсном отборе. Также указывается на противоречия положений конкурсной документации Территориальной схеме обращения с отходами.

Вчера прошло заседание по жалобе "Спецпроект". УФАС запросило у заявителя и организатора торгов дополнительные пояснения. Заключительное заседание, на котором будет вынесено решение, состоится 22 января. В этот же день будет рассмотрена вторая жалоба.