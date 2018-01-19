Аналитики: В Екатеринбурге на дни матчей ЧМ по футболу заканчиваются гостиницы

В Екатеринбурге на дни матчей ЧМ по футболу заканчиваются гостиницы. Сервис путешествий OneTwoTrip провел исследование доступности гостиниц в городах, принимающих чемпионат мира по футболу. В расчёт брались только классические гостиницы - без апартаментов, хостелов и иных объектов, сравнивалось количество доступных вариантов размещения двух человек в дни матчей с количеством доступных вариантов для проживания в апреле 2018 года, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным исследователей, наиболее сложная ситуация сложилась в Саранске, Волгограде и Екатеринбурге. В первых двух городах на дни проведения матчей нет доступных номеров ни в одной из имеющихся гостиниц. В Екатеринбурге свои услуги болельщикам предлагают лишь 2,5% гостиниц от их количества в непиковый период. Причем на два матча из четырех, которые предстоит принять городу, в системах бронирования также нет ни одного варианта. В гостиницах Екатеринбурга нет мест для проживания с 21 на 22 июня, когда запланирован матч Франция – Перу, и с 27 на 28 июня - в период матча Мексика – Швеция.

В Нижнем Новгороде, Казани и Самаре в настоящее время доступно менее 10% гостиниц, многие из них предлагают последние номера, которые могут достаточно быстро закончиться.

Проблем с наличием свободных мест нет только в двух городах — Санкт-Петербурге и Сочи, где на сегодняшний день доступно более 50% отелей. В столице, несмотря на большое количество гостиниц, в дни ЧМ-2018 доступно 22% из них. Это объясняется тем, что к Москве приковано максимальное внимание болельщиков, и именно с неё большинство зарубежных гостей начнёт свой визит в Россию.

"Отельеры сами регулируют доступность номеров в системах бронирования, поэтому возможно, что какое-то количество свободных номеров в гостиницах ещё есть, но их рассчитывают продать ближе к чемпионату, либо оставляют, например, в расчете на болельщиков, которые придут в отель с улицы, без предварительного бронирования. В любом случае, тем, кто сейчас планирует поездки на чемпионат, остается либо бронировать последние варианты классических гостиниц, либо искать альтернативу: не номер в отеле, а апартаменты или комнату в хостеле, либо остановиться в соседних городах”, - прокомментировал ситуацию директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Напомним, о том, что в столице Среднего Урала забронированы практически все отели и гостиницы Накануне.RU сообщало еще осенью прошлого года. При этом, ценник на номер на даты матчей мундиаля в ряде случаев оказался неприлично высок.