КС не стал рассматривать жалобу Навального по поводу участия в выборах президента

Конституционный суд РФ отказался принять к рассмотрению жалобу Алексея Навального, которому было отказано в регистрации в качестве кандидата на президентских выборах из-за непогашенной судимости.

"Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Навального Алексея Анатольевича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона "О Конституционном суде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба в Конституционный суд Российской Федерации признается допустимой", - сказано в решении председателя суда Валерия Зорькина, опубликованном на официальном сайте суда.

Определение КС РФ по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит.

Норму, аналогичную оспоренной Навальным, КС РФ уже изучал ранее в рамках жалобы на закон о выборах. Содержание оспариваемых норм в законе о выборах и законе о выборах президента одинаковое, а правовая позиция КС РФ не изменилась, поэтому суд принял решение отказать в рассмотрении жалобы оппозиционера.

Ранее Верховный суд России отклонил жалобу Навального на отказ признать незаконным решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которая не зарегистрировала инициативную группу по его выдвижению в кандидаты на пост президента РФ.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в декабре предлагал изучить призывы Навального к бойкоту выборов на предмет соответствия законодательству.