Школа в Бурятии, на учеников которой совершено нападение, будет закрыта до понедельника

Во всех образовательных учреждениях Улан-Удэ усилены меры безопасности в связи с трагедией в школе №5. Сама она закрыта до понедельника. Об этом Накануне.RU сообщили в управлении информационной политики городской администрации.

Напомним, по официальным данным правительства республики, приблизительно в 9.35 в школу проникли трое молодых людей: надев маски, злоумышленники бросили в кабинет русского языка и литературы, где проходил урок у учеников 7-го класса, бутылку с зажигательной смесью. В кабинете произошло возгорание, а когда ученики и учительница выбегали из кабинета, нападавшие встречали их на выходе и наносили телесные повреждения.

Как сообщили в мэрии, на место происшествия выезжало руководство города во главе с мэром Улан-Удэ Александром Голковым. В школе была проведена экстренная эвакуация, медицинскую помощь оказывала медицина катастроф, со школьниками, педагогами и родителями работает специальная группа психологов.

"Сегодня состоится срочное совещание в комитете по образованию администрации Улан-Удэ. В связи со случившимся все школы, детские сады, учреждения дополнительного образования города переведены на особый режим, усилены меры безопасности, проводится инструктаж сотрудников охраны и педагогов. Сейчас школа №5 закрыта, за выходные помещения будут приведены в порядок, планируется, что в понедельник, 22 января, учебный процесс будет возобновлен", - сообщили в администрации.

Сейчас на месте ЧП работают правоохранительные органы. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело.