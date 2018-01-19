Двухметрового крокодила нашли в подвале дома при обыске в Петергофе

В подвальных водах одного из домов на юге Санкт-Петербурга заметили взрослого нильского крокодила.

По данным "Фонтанки", двухметровую рептилию обнаружили в жилом доме и даже успели сфотографировать. При виде очевидца крокодил "клацнул челюстями". Издание публикует снимки.

Находка, как сообщает Пятый канал, была сделана во время обыска у фигуранта уголовного дела о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, активиста движения "реконструкторов". Обыск был проведен в Петергофе, в здании по адресу: улица Шахматова, 14, сообщает "Фонтанка".

Местные жители подтвердили, что знали об увлечении соседа экзотическими животными уже давно. По информации молодых людей, мужчина держит у себя в доме как минимум несколько рептилий.

Стоит отметить, что крокодилов иногда разводят и содержат как домашних животных, в том числе в России. В 2014 году в Москве в ветклинику принесли полуторагодовалого домашнего крокодила с зубной болью.