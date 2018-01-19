В Югре мужчина подозревается в смерти пятимесячной девочки

В Урае возбуждено уголовное дело из-за смерти маленького ребенка: пьяный югорчанин во сне накрыл собой девочку и она задохнулась, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Сообщение о смерти маленькой девочки поступило в конце декабря. Следователи полагают, что югорчанка и ее пятимесячная дочь пришла в квартиру к другу, где находились еще двое их знакомых – мужчина и женщина. Компания допоздна выпивала. Около 2.00 мать передала ребенка знакомым, которые легли спать на диван, а сама ушла в другую комнату. Вскоре она обнаружила, что ребенок мертв.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть младенца наступила в результате асфиксии. По версии следствия, мужчина, рядом с которым спал ребенок, по неосторожности во сне перекрыл ему дыхательные пути. Расследование продолжается.

Стоит отметить, что как мама ребенка, так и двое ее знакомых, с которыми она в тот день выпивала, ранее неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности.