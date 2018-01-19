В Челябинске Крещенская ночь прошла без инцидентов. Официально организованные купели посетили 4 тыс. 840 верующих, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

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На объектах дежурили полицейские, бригады скорой помощи и спасатели.

"Помощь медиков понадобилась только одной челябинке", - отметили в мэрии.

Напомним, в Челябинске на Крещение открыли пять купелей. Две организованы на озере Смолино: в Ленинском районе около храма "Утоли моя печали" и в Советском районе рядом с гостиничным комплексом "Смолино-парк". Два места оборудованы на Шершневском водохранилище: акватория возле "Храма всех святых" и в микрорайоне Сосновка по улице Красных казаков. На озере Первое купель организована по адресу: переулок Мамина, 1а.

Однако качество воды в купелях на озерах Смолино и Первое не соответствует гигиеническим нормативам. Управление Роспотребнадзора по Челябинской области рекомендовало ограничить купание в купелях на данных водоемах.