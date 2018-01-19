Раненую в Перми учительницу переводят из реанимации в обычную палату

Учительница 4 "Б" класса пермской школы №127 Наталья Шагулина идет на поправку. Сегодня ее переведут из реанимации в обычную палату, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

Состояние женщины, находящейся на лечении в городской клинической больнице №4 врачи оценивают как средней тяжести с положительной динамикой. Нападавшие подростки - в стабильном состоянии.



В Краевой детской клинической больнице школьники находятся в удовлетворительном состоянии, у всех пациентов отмечается положительная динамика. На сегодняшний день в больнице семь маленьких пациентов - после обхода врачи планируют перевести часть детей на дневной стационар. Школьнику, который находится в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, вчера была сделана ревизия глазного яблока.

Напомним, в результате происшествия 15 января 2017 года в пермской школе №12, было госпитализировано 12 человек в состоянии разной степени тяжести. Пострадавшим выплатят материальную помощь в общей сумме 2,8 млн руб. Кроме того, для пострадавших детей и детей воспитанников будут организованы туристические поездки.

Занятия в школе были возобновлены со вчерашнего дня, меры безопасности усилены, в частности, руководство школы сменило охранное предприятие.