В аварии на трассе Тюмень – Омск два человека погибли, два – пострадали

Трагедия произошла на трассе в Ишимском районе: два человека погибли, еще двое – пострадали, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления ГИБДД.

Авария случилась на 279 км трассы Тюмень – Омск. Водитель "Шкоды Октавии" выехал на обочину, обгоняя попутный автомобиль. Затем "Шкоду" занесло на "встречку". Она врезалась в грузовик "Даф", который только что выехал с парковки и не успел набрать скорость. От удара легковушку отбросило на стовший на парковке большегруз "МАЗ".

Погибли ехавшие на заднем сидении две пассажирки "Шкоды", 21- и 22-летние девушки. 42-летний водитель иномарки и пассажирка с переднего сиденья госпитализированы с тяжелыми повреждениями. По предварительным данным, в "Шкоде" в Омск ехала семья из Артемовского: муж, жена и их взрослая дочь, одна из погибших девушек. Обстоятельства трагедии выясняются.