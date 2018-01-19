"Не приходи завтра - будет мясо": ученики школы в Улан-Удэ знали о готовящемся нападении

Учащиеся школы в Улан-Удэ, где утром было совершено нападение на учеников и учителя, рассказали, что нападавших было двое.

Один из учеников сообщил РИА Новости, что напали девятиклассники. Сначала они кинули "коктейль Молотова", затем повалили девочку на пол и нанесли удары по голове. По словам школьника, нападавших было двое, они из этой же школы.

Учащиеся школы по чатам в соцсетях распространяют фото двоих нападавших, сказал агентству один из учеников школы. "У нас в ВКонтакте группа, туда скинули эти фотки", - сказал он, подтвердив, что это ученики этой школы.

Другой семиклассник рассказал, что когда произошло нападение, он сидел на уроке. Забежал учитель и сказал, что эвакуация, дети подумали, что учебная.

Уже внизу школьники увидели девочку с рассеченной щекой, у другой ученицы была повреждена рука. Он рассказал, что все дети вышли во двор, стояли там минут 10, после этого все побежали. Кто-то кричал, что нападавшие с пистолетом. При этом, по словам мальчика, выстрелов не было.

Он также пересказал слова его друга, который был в тот момент в классе. "Я рассказывал стих, мне сказали, чтобы я садился, потому что хорошо его знаю. Если бы не сказали, и я бы договорил – меня бы просто не было сейчас… Это все в моем классе происходило. В мой класс кинул "коктейль Молотова", - сказал ученик.

По некоторым данным, ученики школы знали о готовящемся нападении, рассказала родственница одного из учеников.

Женщина рассказала, что одна из родительниц со слов дочери написала в классном чате, что якобы к девочке накануне подошел ученик старших классов и сказал: "Не приходи завтра в школу – будет мясо", передает infpol.ru.

По данным СКР, 19 января утром ученик 9 класса одной из школ, расположенных в микрорайоне "Сосновый бор" с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджог учебное помещение. Ранее сообщалось, что в результате его действий пострадали три ученика и учитель.

По данным местных властей, нападавших было трое.