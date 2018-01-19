Трамп высказался за перенос из Минска переговоров по Донбассу

Американский президент Дональд Трамп предложил перенести из Минска переговоры по разрешению конфликта в Донбассе. Об этом он заявил в ходе беседы с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Как сообщил Назарбаев после заседания Совбеза ООН, Трамп выступил за перенос переговоров в столицу другого государства. По его словам, президенты сошлись во мнении, что "Минск-1" "зашел в тупик в связи с отсутствием взаимопонимания сторон", после чего Трамп предложил проводить переговоры в другом месте.

"Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать", - добавил Назарбаев. Президент Казахстана также выступил за введение миротворцев в Донбасс для определения границ: такие меры, по его мнению, повысят уровень взаимопонимания.

Урегулирование конфликта в Донбассе является предметом переговоров в рамках "нормандского формата" в Минске, напоминает РИА Новости.

Добавим, недавно Нурсултан Назарбаев отмечал, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на низком уровне.