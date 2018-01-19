Прокуратура проверит свердловскую школу, где замерзают ученики

Свердловская прокуратура организовала проверку школы №1 в Реже, где якобы замерзают ученики. Сотрудники надзорного ведомства выехали на место. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Проверка организована по сообщениям СМИ. По некоторой информации, температура воздуха в помещениях школы не превышает 15 градусов. Вместе с тем в соответствии с СанПиН температура воздуха в зависимости от климатических условий должна составлять от 18 до 24 градусов, в спортзале от 17 до 20 градусов, в помещениях дошкольного образования от 20 до 24 градуса, медицинских кабинетах и раздевалках спортзала от 20 до 22 градусов.

Как уточнили в ведомстве, на месте с привлечением сотрудников Роспотребнадзора будут проведены замеры температурного режима. Кроме того, для дачи объяснений вызваны директор школы, начальник управления образования администрации Режевского городского округа и замглавы администрации, курирующий данное направление. Будет проанализировано техническое состояние инженерных коммуникаций в школе.

По результатам прокурорской проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.