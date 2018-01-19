На ремонт дорог Челябинск получит 700 млн рублей

На ремонт дорог в Челябинске в 2018 году по федеральному проекту "Безопасные и качественные дороги" направят 700 млн рублей из бюджетов страны и региона. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Общее финансирование программы в регионе на этот год составит 2 млрд рублей, в том числе 1 млрд из федерального бюджета и еще 1 млрд рублей из областного. Из этих средств Челябинск получит 700 млн рублей.

"Более миллиона квадратных метров дорог мы отремонтировали по итогам 2017-го и продолжим эту работу в текущем. Такая поддержка федеральных и региональных властей позволяет нам сделать улицы Челябинска безопаснее и удобнее", - отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

В этом году планируется завершить ремонт двух главных магистралей Челябинска – проспекта Победы и проспекта Ленина. Также среди объектов Свердловский проспект и автодорога "Меридиан". В программу вошли улицы Энгельса, Красная, Блюхера, Морская, Мраморная. Новый асфальт появится на гостевом маршруте – основной дороге в Аэропорт.

Всего планируется уложить более 800 тыс. кв.м. щебеночно-мастичного асфальтобетона. На отремонтированных дорогах сделают пластиковую разметку.