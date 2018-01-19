В Нягани за 2017 год расселили три балочных массива

Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с главой Нягани Иваном Ямашевым. Ключевой темой обсуждения стал вопрос строительства жилья, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

В 2017 г. в Нягани было введено свыше 30 тыс. кв. м жилья в рамках программы по улучшению жилищных условий населения. В новые квартиры переехали жители 16 аварийных и ветхих домов, ликвидировано свыше 8 тыс. аварийного и непригодного для проживания жилого фонда.

Кроме того, в минувшем году 53 семьи улучшили жилищные условия. Были ликвидированы и расселены три балочных массива, начато расселение четвертого. В 2018 году в городе планируется ввести порядка 50 тыс. кв. метров жилья.

Напомним, в июне 2017 г. жители Нягани во время прямой линии спросили президента России Владимира Путина про возможность ускорения программы расселения балков. Президент поручил главам регионов, в том числе и губернатору Югры Наталье Комаровой подсчитать точное количество людей, нуждающихся в расселении из вагон-городков.

Губернатор поручила администрации Нягани подготовить предложения по возможностям ускорения реализации муниципальной программы по переселению людей из непригодных для жизни домов. Власти расширили список помещений, которые можно приобретать для жителей вагон-городков. Раньше для этих целей на вторичном рынке можно было приобретать квартиры в домах, срок эксплуатации которых составляет до семи лет. Теперь - до 15 лет в капитальном жилье и до семи лет – в домах деревянного исполнения.

Также в рамках встречи Наталья Комарова обсудила программу капитального ремонта в Нягани, марафон благоустройства и привлечение инвестиций в сферу ЖКХ.