Заседание по лишению мандатов депутатов гордумы Екатеринбурга отложили до февраля

Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня начал рассматривать заявление, которое подал прокурор Свердловской области Сергей Охлопков в отношении двух депутатов Екатеринбургской городской думы - Михаила Гаранина и Владимира Смирнова, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, на одном из заседаний гордумы в прошлом году было отмечено, что Владимир Смирнов не предоставил данные, что у него есть несколько квартир в Екатеринбурге и гараж. Присутствующий на заседании представитель прокуратуры назвал это злостными нарушениями и отметил, что направлены материалы о досрочном прекращении полномочий Смирнова и Михаила Гаранина, у которого "еще более жесткие нарушения".

На сегодняшнем заседании представитель администрации отметил, что Гаранин в командировке с 16 по 26 января и не сможет присутствовать, хоть и быть уведомлен.

"Прокуратура не согласна с решением городской думы Екатеринбурга", - заявила прокурор Екатерина Шурыгина, отметив, что у Гаранина до сих пор есть открытые счета за рубежом.

Представитель думы в ответ заверил, что счет Гаранин закрыл еще в 2015 году.

"Что касается Смирнова, то это впервые. Депутат не уклонялся от явки, представлял всю информацию, оказывал содействие. Посчитали, что с умысла на уклонение нет. Мы просим отказать в иске", - отметил представитель депутатов.

Также было отмечено, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев только сегодня получил документы по парламентариям, поэтому нужно время, чтобы рассмотреть их. Об этом сообщил его представитель.

Поскольку ни Гаранина, ни Смирнова не было на заседании, слушание отложили до 2 февраля 2018 года.