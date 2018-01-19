Прокуратура начала проверку после атаки на учеников и учительницу школы Улан-Удэ

Прокуратура Бурятии организовала проверку в связи с происшествием в школе № 5 поселка Сосновый Бор.

"По итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

На место происшествия выехали прокурор республики, заместитель прокурора республики, прокурор Октябрьского района Улан-Удэ, правоохранительные органы.

Как ранее сообщили власти республики, приблизительно в 9.35 в школу проникли трое молодых людей. Надев маски, злоумышленники бросили в кабинет русского языка и литературы, где проходил урок у учеников 7-го класса, бутылку с зажигательной смесью. В кабинете произошло возгорание, а когда ученики и учительница выбегали из кабинета, злоумышленники встречали их на выходе и наносили телесные повреждения.

По данным Минздрава республики, пострадали пять человек, три из них - в тяжелом состоянии.

Один из нападавших задержан, при задержании он нанес себе повреждения.