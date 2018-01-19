РФ и другие страны Арктического совета номинированы на Нобелевскую премию мира

Ученые из 20 стран мира номинировали Арктический совет, в которых входит восемь государств, включая Россию, на Нобелевскую премию мира.

"В то время, когда факты оспариваются, на этнокультурные различия смотрят с подозрением, а ценность международного сотрудничества ставят под вопрос, Арктический совет продолжает работать с прежней силой. Арктика всегда была местом сотрудничества и взаимодействия, что было не только желательно, но во многих случаях просто необходимо для выживания. Этот подход сохранился и в XXI веке, когда изменение климата, глобализация, масштабная разработка природных ресурсов и тенденция узко интерпретировать вопросы геополитики ставят новые вызовы перед регионом", - приводит ТАСС письмо ученых.

По мнению ученых, деятельность совета способствует сохранению мира между народами, что соответствуют духу завещания шведского химика Альфреда Нобеля (1833-1896).

Арктический совет был официально учрежден в 1996 г. в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе - особенно в сфере защиты окружающей среды. Государствами-членами Арктического совета являются Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.