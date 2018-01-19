В Перми из-за пожара пришлось эвакуировать 40 человек

Пожар стал причиной эвакуации жильцов дома по улице Нефтяников в Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МЧС.

О возгорании стало известно в 14.52 17 января. Прибывшие спасатели выяснили, что в трёх подъездах дома горела проводка. Из дома были эвакуированы 40 жильцов, чуть позже еще троих вывели в масках. Пожар тушили 23 человека. Для ликвидации потребовалось около получаса. Жертв нет.

Огонь обнаружил один из жильцов: искрился кабель, подходящий к дому, позже он услышал в подъезде треск электропроводки. Пермяк вышел в подъезд, в щитке горели электрические провода. Предварительная причина происшествия – нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электросетей: интернет-кабель попал на высоковольтную линию электропередач. Проверка по факту пожара продолжается.