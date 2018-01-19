В прошлом году на дорогах Курганской области в ДТП погибли восемь детей

За прошлый год в Зауралье произошло 148 аварий с участием несовершеннолетних, в них 8 детей погибли и 151 ребенок получил травмы.

Почти половина дорожных аварий произошли с участием юных пассажиров - в 73 происшествиях 5 детей погибли и 78 получили травмы - вина за утраченную жизнь и здоровье этих детей лежит только на взрослых, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Зауралья.

"В 44% происшествий транспортными средствами управляли родители. 15 аварий произошли по причине нарушения ПДД родителями-водителями, при этом в 9 случаях дети перевозились в автомобилях без использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности. В ряде аварий получили травмы дети-пассажиры, находясь в детских удерживающих устройствах. Основная причина получения травм в таких авариях - неправильный выбор родителями детских удерживающих устройств, неправильное размещение и крепление детских кресел в салонах автомобилей", - отметили в полиции.

По собственной неосторожности в 38 авариях два ребенка погибли и 36 получили травмы, 26 пострадавших и 2 погибших по своей вине детей - пешеходы. Во всех случаях основной причиной аварий послужил неожиданный выход несовершеннолетних на проезжую часть перед близко идущим транспортом. Три происшествия зарегистрированы с участием пешеходов в возрасте до 7 лет, при этом один ребенок погиб и два получили травмы. В данных случаях дети либо находились вблизи проезжей части без сопровождения взрослых, либо родители не осуществляли за детьми надлежащего контроля.

В 2017 году зарегистрировано 61 дорожно-транспортное происшествие с участием детей-пешеходов, при которых 3 ребенка погибли и 59 получили травмы. Более 50% погибших и пострадавших детей-пешеходов были в возрасте до 9 лет. В большинстве случаев дети находились на проезжей части без сопровождения взрослых. Родители, доверяя детям самостоятельно следовать через проезжую часть, не принимают исчерпывающих мер к обеспечению безопасности своих детей. Юные пешеходы выходят на дорогу не зная правил дорожного движения, не имея твердого навыка безопасного поведения в дорожно-транспортной среде.