Крещенские купания на Среднем Урале стартовали без происшествий

Крещенские купания в Свердловской области стартовали без происшествий. А в купели уже окунулись первые свердловские VIPы.

"На 9.00 19 января происшествий на водоемах не зарегистрировано, по данным с муниципальных образований количество горожан, посетивших купели, составило более 15 тыс. человек", - сообщила Накануне.RU врио начальника отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по Свердловской области Ирина Каменных.

Как уточнили в ведомстве, силы и средства спасателей продолжают нести службу в режиме повышенной готовности и обеспечивать безопасность на водоемах. У 152 организованных в Свердловской области купелей дежурят спасатели, медики и полиция. У свердловчан будет возможность погружаться в крещенскую купель еще весь сегодняшний день и какое-то время завтра. После этого купели будут ограждены, засыпаны снегом и заморожены.

Окунуться в купели уже успели губернатор и первые свердловские VIPы. Своими впечатлениями они активно делятся в соцсетях. Губернатор Евгений Куйвашев опубликовал фото в своем Instagram. Напомним, глава региона окунается в купель ежегодно. Как правило это происходит в Верхотурье в компании членов регионального правительства и депутатов-"единороссов". Однако в этом году Евгений Куйвашев изменил традиции: по некоторым данным губернатор окунался в купель в Малом Истоке.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) Янв 18, 2018 at 9:36 PST

Депутат ЗакСО Александр Коркин окунулся в купель в Академическом районе. На своей странице он опубликовал фото и поздравил всех с праздником Крещения.

А депутат Госдумы от Свердловской области Алексей Балыбердин окунулся в купель, по всей вероятности, в Москве. На своей странице он также опубликовал фото с соответствующей геопозицией.

Напомним, ранее Накануне.RU рассказывало, как проходит подготовка купелей на Среднем Урале, где можно окунуться, и как не заболеть, окунаясь в прорубь.