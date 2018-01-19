Сенаторы в три раза увеличивают расходы на транспорт

Расходы сенаторов Совета Федерации на транспортные услуги после 2018 г. вырастут в три раза, следует из утвержденной сметы верхней палаты. На текущий год в бюджете Совфеда заложено 349 млн руб., в 2019-м — 999,4 млн руб., а в 2020-м — 1 млрд руб.



"Такое увеличение расходов связано явно не с ценами на бензин, а с поездками за границу. Некоторые сенаторы бывают за границей по несколько раз в месяц, особенно из комитета по международной политике", — приводит РБК слова собеседника в аппарате палаты.