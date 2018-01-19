Напавших на учеников школы в Бурятии было трое: глава республики в курсе ситуации и срочно возвращается из Монголии

Глава Бурятии Алексей Цыденов проинформирован об инциденте в школе №5, расположенной в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном портале органов государственной власти республики.

Согласно приведенным данным, приблизительно в 9.35 в школу проникли трое молодых людей: надев маски, злоумышленники бросили в кабинет русского языка и литературы, где проходил урок у учеников 7-го класса, бутылку с зажигательной смесью. В кабинете произошло возгорание, а когда ученики и учительница выбегали из кабинета, злоумышленники встречали их на выходе и наносили телесные повреждения.

"По предварительной информации, в больницу доставлено четверо пострадавших, в том числе три ученика 7-го класса. Всем им оказывается медицинская помощь в учреждениях города Улан-Удэ, их состояние уточняется. Также повреждения при задержании себе нанес один из нападавших, он под конвоем доставлен в медицинское учреждение, ведется его опознавание личности. Поиски оставшихся двоих нападавших продолжается. Усилены меры безопасности в учебных заведения республики Бурятия, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Алексей Цыденов уже в курсе ситуации. В данный момент он в срочном порядке возвращается в Улан-Удэ с бизнес-конференции, которая проходила в столице Монголии Улан-Баторе. По поручению главы республики на месте происшествия работает заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской, заместитель председателя правительства по социальной политике Вячеслав Цыбикжапов, министр образования Баир Жалсанов и министр здравоохранения Дамбинима Самбуев. Также на месте работают прокуратура, МВД, командование 36-ой армии Вооруженных Сил РФ, Следственный комитет, а также глава Октябрьского района города Улан-Удэ.

Напомним, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ранее в Следственном комитете заявляли, что нападавший был один.

Добавим, поселок Сосновый Бор, где произошло ЧП, является бывшим закрытым военным городком.