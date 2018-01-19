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от издателя  |  комментариев: 2


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экспертное мнение ;
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В Кургане ищут очевидцев аварии, в которой пострадала 14-летняя девочка
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полиция (2017) | Фото:Накануне.RU

ГИБДД Кургана разыскивает очевидцев ДТП в Заозерном микрорайоне, в котором пострадал ребенок.
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Авария произошла 29 декабря прошлого года в 17.45 у дома №26 в 6 мкр-оне, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Кургана.

"На нерегулируемом пешеходном переходе неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на 14-летнюю девочку. В результате ДТП подросток получила телесные повреждения", - добавили в полиции.

Очевидцев данного ДТП просят обратиться в полицию по телефону 77-51-76 или по адресу: г. Курган, проспект М.Голикова, д. 25, кабинет №208.

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19.01.2018 08:10 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
10:10 Екб


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В Кургане ищут очевидцев аварии, в которой пострадала 14-летняя девочка
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