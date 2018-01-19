В Кургане ищут очевидцев аварии, в которой пострадала 14-летняя девочка

ГИБДД Кургана разыскивает очевидцев ДТП в Заозерном микрорайоне, в котором пострадал ребенок.

Авария произошла 29 декабря прошлого года в 17.45 у дома №26 в 6 мкр-оне, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Кургана.

"На нерегулируемом пешеходном переходе неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на 14-летнюю девочку. В результате ДТП подросток получила телесные повреждения", - добавили в полиции.

Очевидцев данного ДТП просят обратиться в полицию по телефону 77-51-76 или по адресу: г. Курган, проспект М.Голикова, д. 25, кабинет №208.