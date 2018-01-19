Выплата на первого ребенка на Ямале составит почти 16 тысяч рублей

С начала 2018 г. на Ямале, как и по всей стране начала действовать новая мера поддержки семей, которая предусматривает ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. В арктическом регионе размер выплаты составляет 15 тыс. 897 руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Выплата устанавливается в размере прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. На ежемесячную выплату могут рассчитывать женщины, являющиеся гражданами России, постоянно проживающие на территории округа и только в том случае, если ребенок появился в семье с 1 января 2018 г. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимума. То есть, для получения новой выплаты доход семьи из трех человек не должен превышать 75 тыс. 379 руб. в месяц, из двух человек – 50 тыс. 253 руб. в месяц.

Для того, чтобы получать выплату, семьям необходимо обратиться с заявлением в орган социальной защиты. Если заявление было подано не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, то ежемесячная выплата назначается со дня рождения ребенка и до достижения ребенком одного года. В случае если заявление поступило спустя шесть месяцев от рождения ребенка, то выплата назначается со дня обращения на срок один год.

По истечении годового срока необходимо будет подать новое заявление о назначении выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет.