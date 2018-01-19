Минздрав Бурятии: При нападении на учащихся школы пострадали пять человек, трое - в тяжелом состоянии

Трое из пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ находятся в тяжелом состоянии, у еще двоих состояние средней тяжести.

По данным Минздрава Бурятии, всего пять пострадавших, четверо детей и одна женщина 44 лет.

"Трое в тяжелом состоянии, двое - средней тяжести. В военном госпитале они были доведены до транспортабельного состояния, их перевезли в БСМП", - сообщил "Интерфаксу" министр здравоохранения республики Дамбинима Самбуев.

Пострадавшим детям - по 13 лет, это учащиеся одного класса. У них сочетанные травмы и резаные травмы от топора. Одной из девочек нападавшие отрубили палец, у мальчика повреждена спина. От огня никто не пострадал.

По данным СКР, 19 января утром ученик 9 класса одной из школ, расположенных в микрорайоне "Сосновый бор" с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджог учебное помещение. Ранее сообщалось, что в результате его действий пострадали три ученика и учитель.

По данным местных властей, нападавших было трое.

Сосновый Бор - бывший закрытый военный городок в 20 км к востоку от центральной части Улан-Удэ. Гарнизон расформирован и снят с учета Министерства обороны РФ. С октября 2011 года городок исключен из перечня закрытых населенных пунктов Вооруженных сил РФ и открыт для посещений. Правовой статус Соснового Бора неясен, но планируется ввести его в состав городского округа Улан-Удэ, говорится в открытых источниках.