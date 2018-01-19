Пермяк, отправивший автобус с пассажирами в кювет, получил год поселения

В Перми вынесли приговор водителю автобуса, устроившему серьезную аварию, в которой пострадало 13 пассажиров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.

Согласно приговору суда, пермяк наказан годом колонии-поселения. Ему два с половиной года запрещено управлять любым транспортом.

Напомним, авария произошла около 11.30 19 июля 2017 г. Водитель автобуса Краснокамск – Пермь, подъезжая к столице региона, не справился с управлением и отправил машину в правый кювет. Пострадали 13 человек, в том числе двухлетний ребенок. Один из пассажиров отказался от осмотра, двое, в том числе ребенок, – от госпитализации. Позже выяснилось, что маршрута, по которому ехал автобус, не существует: он исключен из реестра муниципальных маршрутов еще в апреле. Позже краевые власти объявили о запуске нового маршрута из Краснокамска в краевую столицу.