Челябинские сторонники Грудинина рассказали кандидату об экологии и обманутых дольщиках

В столице Южного Урала открылся Центр общественной поддержки кандидата на пост президента России Павла Грудинина. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе челябинского обкома КПРФ.

Руководитель штаба, первый секретарь челябинского обкома партии Игорь Егоров отметил, что эта кампания будет трудной и напряженной. "Нам всем придется столкнуться и с апатией наших граждан, с недоверием, с административным ресурсом", - подчеркнул он.

В ходе прямой линии с кандидатом челябинские сторонники Грудинина рассказали об обманутых дольщиках, проблемах малого бизнеса, о планах по строительству дороги через СНТ "Вишневый" и СНТ "Петушок", тяжелой ситуации в экологии и сельском хозяйстве.

"Всё, что происходит на местах, напрямую зависит от законодательства, от системы управления от распределения национальных богатств. То, как живут люди в Челябинске – результат государственной системы управления, которая требует значительных изменений ради улучшения жизни людей", - считает Грудинин.

В завершении представители штаба отметили, что это не последняя прямая линия челябинских сторонников с Павлом Грудининым.