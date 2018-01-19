Жителям Екатеринбурга, пострадавшим из-за коммунальной аварии, вернули отопление и горячую воду

Теплоснабжение потребителей на ВИЗе в Екатеринбурге полностью восстановлено. Ремонтные бригады Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) устранили повреждение магистрального трубопровода в районе улицы Ключевская. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЕТК.

Напомним, повреждение было обнаружено 18 января на трубопроводе диаметром 500 мм. Ремонтные работы продолжались всю ночь, устранением занимались четыре оперативные бригады, было задействовано 11 единиц специальной техники.

"После проведения диагностики установили, что масштаб повреждения требует замены части поврежденного участка. Ветхую часть демонтировали, заменив отрезок трубы длиной шесть метров", - рассказали в компании.

На время ремонтных работ теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей осуществлялось по о временной схеме: вода подавалась по обратному трубопроводу, отопление - по затухающей схеме. Около пяти часов утра ремонтные работы завершились, теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей восстановлено полностью и обеспечивается по обычной схеме.