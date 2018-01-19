В Саратовской области загорелся магистральный нефтепровод

В Саратовской области на магистральном нефтепроводе Куйбышев - Тихорецк произошел выход нефти, а затем пожар, огонь перекинулся на жилые дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефти".

ЧП произошло 18 января в 15.30 около села Красноармейское Энгельского района. Причины аварии выясняются.

Объем выхода нефти составил около 900 м3. Площадь разлива нефти представляет собой полосу длиной 1,5 км. Недалеко от места аварии протекает Волга, толщина льда составляет 15 см, возможность попадания нефти в акваторию реки отсутствует, для обеспечения экологической безопасности поставлены боновые заграждения.

В МЧС уточнили, что произошло возгорание нефтепродуктов, с переходом огня на четыре жилых дома. 12 человек были эвакуированы. Пострадавших нет. Дома были потушены, в 18.22 открытое горение нефтепродуктов ликвидировано. Таким образом, пожар продолжался почти три часа.

Возникшее возгорание привело к остановке транспортировки нефти по нефтепроводу. В настоящее время осуществляется комплекс мероприятий по ликвидации последствий выхода нефти и пожара. В оперативном порядке в Красноармейское направлены усиленные аварийные бригады, оснащенные специализированной техникой.

На месте организован штаб по ликвидации последствий аварии, установлено взаимодействие с местными органами власти, региональным МЧС и другими оперативными службами, заявили в "Транснефти". Осуществляется мониторинг экологического состояния места выхода нефти и акватории Волги.

Местная прокуратура проводит проверку по факту происшествия на нефтепроводе. По данным ведомства, ориентировочная площадь пожара составляет 7,5 тыс. кв. м.