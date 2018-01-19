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экспертное мнение ;
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19.01.2018 07:47 Мск (09:47 Екб)
общество | Приволжский ФО | В России
Прокуратура проверила скандальное видео курсантов Ульяновского института гражданской авиации: нарушений нет
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курсанты Ульяновского училища, клип, Satisfaction (2018) | Фото: youtube.com/Olga Panika

Приволжская транспортная прокуратура завершила проверку, организованную после появления в сети видео с участием молодых людей, использовавших в качестве головных уборов фуражки курсантов Ульяновского института гражданской авиации. Как сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве, было установлено, что в подготовке ролика, вызвавшего неоднозначную реакцию общественности, действительно участвовали учащиеся 1-го курса данного института.

"В ходе проверки фактов нарушения ими обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, а также уставом института, правилами внутреннего распорядка курсантов и предоставления жилых помещений и проживания в курсантском общежитии, а также иных локальных актов института, влекущих применение меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления из института, не выявлено", - говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.

курсанты Ульяновского училища, летное училище, клип, Satisfaction(2018)|Фото: rusdialog.ru

Тем не менее, в связи с ненадлежащей организацией воспитательного процесса, нарушением федерального закона "Об образовании в РФ" и локальных правовых актов института ректору данного учебного заведения внесено представление. Поставлен вопрос о привлечении виновных из числа педагогических работников к дисциплинарной ответственности.

"Ситуация остается на контроле Приволжской транспортной прокуратуры", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее ректор учебного заведения Сергей Краснов заявил, что курсанты, снявшие похабный клип, не найдут себе места в гражданской авиации.

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19.01.2018 07:47 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:47 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 18.01.2018 12:34 Мск
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Ранее 17.01.2018 12:24 Мск
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Ранее 17.01.2018 10:00 Мск
Курсанты, снявшие похабный клип, не найдут себе места в гражданской авиации








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Прокуратура проверила скандальное видео курсантов Ульяновского института гражданской авиации: нарушений нет
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