Прокуратура проверила скандальное видео курсантов Ульяновского института гражданской авиации: нарушений нет

Приволжская транспортная прокуратура завершила проверку, организованную после появления в сети видео с участием молодых людей, использовавших в качестве головных уборов фуражки курсантов Ульяновского института гражданской авиации. Как сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве, было установлено, что в подготовке ролика, вызвавшего неоднозначную реакцию общественности, действительно участвовали учащиеся 1-го курса данного института.

"В ходе проверки фактов нарушения ими обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, а также уставом института, правилами внутреннего распорядка курсантов и предоставления жилых помещений и проживания в курсантском общежитии, а также иных локальных актов института, влекущих применение меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления из института, не выявлено", - говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.

Тем не менее, в связи с ненадлежащей организацией воспитательного процесса, нарушением федерального закона "Об образовании в РФ" и локальных правовых актов института ректору данного учебного заведения внесено представление. Поставлен вопрос о привлечении виновных из числа педагогических работников к дисциплинарной ответственности.

"Ситуация остается на контроле Приволжской транспортной прокуратуры", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее ректор учебного заведения Сергей Краснов заявил, что курсанты, снявшие похабный клип, не найдут себе места в гражданской авиации.