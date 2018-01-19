Нападение на школьников совершено в Улан-Удэ: есть раненые

В школе в микрорайоне "Сосновый Бор" Улан-Удэ подросток, вооружившись топором и коктейлем Молотова, напал на детей. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четыре человека - три ученика и учительница.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, возбуждено уголовное дело в отношении ученика одной из школ, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних). Подросток задержан.

По предварительным данным следствия, 19 января утром ученик 9 класса одной из школ, расположенных в микрорайоне "Сосновый бор" с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. В результате его действий пострадали три ученика и учитель.

Сейчас выясняются мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия, добавили в СК. "На месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, направленные на обнаружение и изъятие следов преступления, и сбор доказательств, - сообщили в ведомстве. - В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников учебного заведения, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в школе".

При этом, по информации местных СМИ, нападавших было двое, и оба они были школьниками.

Также сообщается, что в образовательном учреждении произошло возгорание. Информацию о пожаре в школе Накануне.RUподтвердили в республиканском главе МЧС. "Когда пожарные прибыли на место, площадь возгорания в учебном классе составляла около 15 кв. м", - рассказали спасатели. Спустя несколько минут пожар был ликвидирован. Из здания школы были эвакуированы более 500 человек.

Ранее, 15 января, подобный инцидент произошел в пермской школе № 127. Жертвами нападения двух подростков с ножами стали 15 человек - педагог и ученики. Инцидент произошел 15 января. Подросткам предъявлено обвинение, они арестованы на два месяца, им грозит до 7,5 лет.