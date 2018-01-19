В Крым поставили немецкие генераторы

На керченскую​ судоверфь "Залив" для строительства аварийно-спасательного судна стоимостью 2,79 млрд руб. поставлены генераторы немецкой компании MAN. Оборудование компании MAN пришлось устанавливать на судно из-за отказа финской компании​, пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с материалами Минтранса - заказчика судна.

Представитель немецкого концерна заявил, что действующие санкции запрещают поставлять генераторы крымским компаниям или использовать их в Крыму. Он допустил, что "Залив" мог использовать оборудование, которое было произведено для других судов, но "MAN не может это контролировать и знать об этом".

Финская компания Wärtsilä, чьи генераторы изначально планировалось установить на судно, отказалась поставлять два дизельных генератора из-за санкций ЕС в отношении Крыма.

В июле 2017 г. случился международный скандал из-за поставок турбин Siemens в Крым. Немецкий концерн продал четыре турбины в марте 2015 г. для использования исключительно на Таманском полуострове, но у купленного оборудования сменился собственник, и "дочка" "Ростеха" "Технопромэкспорт" переправила его в Крым для строительства двух электростанций общей мощностью 940 МВт. Siemens пытался оспорить эту поставку в суде и вернуть себе турбины, но 14 декабря и 10 января его иски были отклонены.