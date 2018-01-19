Участники Гайдаровского форума: Путин может остаться у власти после 2024 года

Ближайшие шесть лет могут ознаменоваться принятием законов, позволяющих Владимиру Путину остаться у власти и после 2024 года.

К такому выводу 18 января пришли участники дискуссии "Политические тенденции: оценки, анализ, прогноз", прошедшей в рамках Гайдаровского форума. По мнению политолога Владимира Гельмана, ждать в 2018 году масштабных перемен не стоит, скорее это будет год подготовки к переменам – в частности, к принятию новой Конституции или выработке "новых правил, которые позволят сохранить нынешнему главе государства бразды правления так долго, как это возможно". Пока же страна будет развиваться по прежним тенденциям: изоляционизм, усиление "селективных репрессий", нагнетание информационного фона, считает эксперт. Чтобы президент не превратился в "хромую утку", власти нужно запускать новый серьезный процесс – "перехода власти от Путина-президента к Путину-вождю", согласен профессор ВШЭ Николай Петров. Элита, по его словам, уже согласилась с правилами репрессивной игры, новый стандарт – восемь лет тюрьмы, которые дали экс-директору ФСИН Александру Реймеру и бывшему министру экономразвития Алексею Улюкаеву: "Репрессии должны быть точечными и наказывать не самых виноватых, а достаточно случайных людей".

"Нас ждет два года инерционности с прорывами в регионах, где не платят зарплату, к примеру. Страна же будет потихоньку продолжать деградировать", – предсказывает политолог Дмитрий Орешкин. В глазах большинства Путин не нуждается ни в какой дополнительной легитимности, уверен социолог Алексей Левинсон: "Эта часть общества психологически адаптирована к нынешней ситуации – когда Россия "окружена кольцом врагов". Такую ситуацию можно законсервировать. Но этих же людей можно без каких-либо политических трансформаций сделать сторонниками улучшения отношений с Западом, и это будет поддержано с тем же уровнем искренности". Уровень бедности в стране – 13,8%, но "эти люди живут не в бедности, а в нищете, в бедности живет гораздо больше людей", отметила профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Татьяна Ворожейкина. Она также напомнила о выступлениях дальнобойщиков, валютных заемщиков, обманутых дольщиков, людей, которые требуют от власти социальной справедливости, и предупредила: "Когда они не получат то, что хотят, они могут взяться за топоры и вилы". "Бесконечные разговоры о цифровизации на фоне существующего уровня бедности – это уведение разговоров в сторону. Когда в Сбербанке будет все роботизировано, к каждому роботу будет приставлено по два мальчика-консультанта, чтобы показывать бабушке, в какую кнопку тыкать", – добавил эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников. По его мнению, у Путина будет "не преемник-человек, а преемник-поколение": "Мы строим династический госкапитализм, страну передают как актив своим детям, что мы видим на примере силовиков и их детей". При этом население привыкло к негативной адаптации, "снижение на ступеньку вниз воспринимается нормально, потому что может быть еще хуже", подчеркнул эксперт.

Эксперты также дали свои прогнозы на 2018 год. Так, Гельман ожидает усиления точечных репрессий, под которые попадут неожиданные фигуры и организации. Петров прогнозирует негативные решения, которые власть откладывала из-за большого разрыва между думскими и президентскими выборами. Левинсон советует ожидать эксцессов, связанных с ультрапатриотическими силами.

Власть, наоборот, всячески дает понять, что не заинтересована в инерционном сценарии, уверяет политолог Дмитрий Орлов, не участвовавший в дискуссии на форуме: "Финансовые и политические власти говорят о необходимости стимулирования экономического роста, модернизации управления и обновления элиты. И дело не только в словах. Путин эмоционально за перемены, за более динамичное развитие". При этом президент был и остается сторонником сохранения важнейших норм Конституции, убежден эксперт: "Наиболее характерен "казус третьего срока": в 2007 г. значительная часть элиты требовала, чтобы Путин пошел на третий срок и была изменена Конституция. Президент же предпочел соблюдение конституционных норм. Нет оснований полагать, что в 2024 году он предпочтет другую логику".

Путин сохранит влияние на политику и после 2024 года, но не заинтересован делать это путем изменения конституционных норм или кардинальной ломки системы госуправления, резюмирует Орлов: "Всегда будут группы элиты, заинтересованные в неконституционном продлении срока полномочий Путина, но их влияние невелико, и они не опираются на общественный запрос. Поэтому опасения, которые высказывают представители интеллектуальной элиты, скорее можно отнести к фобиям, чем к рациональному прогнозу", пишет газета "Ведомости".

Напомним, Гайдаровский форум считается выразителем мнений финансово-экономического блока Правительства РФ и близких к нему экспертов.