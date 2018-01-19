Назарбаев и Гуттериш обсудили вопрос председательства Казахстана в Совбезе ООН

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 18 января в Нью-Йорке провёл встречу с генеральным секретарём Организации объединённых наций (ООН) Антониу Гутерришем. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы среднеазиатского государства.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы, связанные с председательством Астаны в Совете безопасности ООН.

Итоги мероприятия казахстанский лидер представил на пресс-конференции. В частности, как говорится в коммюнике, он рассказал о приоритетных направлениях и перспективах развития казахстанско-американских отношений, а также достигнутых договорённостях в сфере обеспечения международной и региональной безопасности.