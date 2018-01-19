К президентским выборам в Свердловской области создадут десятки временных избирательных участков

Для проведения выборов президента страны в Свердловской области оборудуют 81 временный участок.

Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии региона, большая их часть разместится в муниципалитетах. В Екатеринбурге избиратели без регистрации смогут проголосовать на семи участках: по одному в каждом районе города.

На временных избирательных участках смогут проголосовать те, кто не имеет регистрации по месту жительства в пределах РФ".

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге откроют 23 временных участка на выборах президента РФ.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.