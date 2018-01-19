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от издателя  |  комментариев: 2


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К президентским выборам в Свердловской области создадут десятки временных избирательных участков
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(2004) | Фото: Накануне.ru

Для проведения выборов президента страны в Свердловской области оборудуют 81 временный участок.
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Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии региона, большая их часть разместится в муниципалитетах. В Екатеринбурге избиратели без регистрации смогут проголосовать на семи участках: по одному в каждом районе города.

На временных избирательных участках смогут проголосовать те, кто не имеет регистрации по месту жительства в пределах РФ".

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге откроют 23 временных участка на выборах президента РФ.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

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19.01.2018 05:11 Мск | Денис Линов
07:11 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.12.2017 14:39 Мск
В Екатеринбурге откроют 23 временных участка на выборах президента РФ








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К президентским выборам в Свердловской области создадут десятки временных избирательных участков
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