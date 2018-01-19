Трамп назвал Мексику опаснейшей страной мира

Президент США Дональд Трамп назвал Мексику самой опасной страной мира, обосновав таким образом свою идею построить стену на границе с латиноамериканским государством.
"Нам нужна стена для спокойствия и безопасности нашей страны, — написал он в Twitter. — Нам нужна стена, чтобы остановить мощный приток наркотиков из Мексики, признанной страной номер один среди самых опасных стран".
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We need the Wall for the safety and security of our country. We need the Wall to help stop the massive inflow of drugs from Mexico, now rated the number one most dangerous country in the world. If there is no Wall, there is no Deal!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 января 2018 г.
Напомним, как сообщало Накануне.RU, закон, предусматривающий строительство стены на границе США с латиноамериканской страной, был принят палатой представителей Конгресса США в конце июля 2017 года. Прототипы стены начали строиться в городе Сан-Диего в конце сентября прошлого года.
Граница США и Мексики