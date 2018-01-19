Трамп назвал Мексику опаснейшей страной мира

Президент США Дональд Трамп назвал Мексику самой опасной страной мира, обосновав таким образом свою идею построить стену на границе с латиноамериканским государством.



"Нам нужна стена для спокойствия и безопасности нашей страны, — написал он в Twitter. — Нам нужна стена, чтобы остановить мощный приток наркотиков из Мексики, признанной страной номер один среди самых опасных стран".