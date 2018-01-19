Путин окунулся в крещенскую прорубь

Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Как передаёт ТАСС, это случилось в рамках рабочей программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в завершение которой глава государства посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь.

"По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер", — сказал Песков, добавив, что для президента это уже не первый такой опыт — он делает это "на протяжении ряда лет".

Пресс-секретарь также отметил, что в этом году в центральной России не наблюдается традиционных крещенских морозов — в частности, в районе озера Селигер температура воздуха в ночь с 18 на 19 января "не опускалась ниже 6-7 градусов ниже нуля".

Крещенские купания — народная традиция, связанная с окунанием или купанием 18-19 января на православный праздник Крещения Господня в проруби (иордани) или в открытых водоёмах.