В Челябинской области признали законным расследование дела о смерти годовалого ребенка в больнице

В прокуратуре Коркино признано законным заведение уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре по Челябинской области, 19 декабря прошлого года поступило сообщение о том, что в городской больнице №1 обнаружен труп ребенка 2017 года рождения. Как показала проверка, у новорожденной за несколько суток до смерти был плохой аппетит, она часто плакала, нарушился сон.

По результатам судебно-медицинского исследования в крови трупа ребенка был обнаружен этиловый спирт в концентрации 2%.

В настоящее время проводится предварительное расследование.