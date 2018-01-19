Роскосмос рассматривает вариант коммерциализации российского сегмента МКС - Рогозин

Роскосмос рассматривает вариант коммерциализации российского сегмента Международной космической станции.

Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Так он прокомментировал выводы журналиста Space News Мэтью Боднера и ряда других американских СМИ о том, что после отказа США от покупки у Роскосмоса мест на российских пилотируемых кораблях "Союз" и двигателей для Atlas V, Роскосмос якобы окажется в тяжелейшем финансовом положении.

"Что касается МКС, что нам известны планы США по коммерциализации американского сегмента, аналогичные планы сегодня рассматривает Роскосмос", — сказал вице-премьер.

Рогозин отметил, что в России появились частные компании, которые сотрудничают с Роскосмосом, такие как S7 Space. По словам вице-премьера, вскоре появятся и другие.

Ранее первый помощник руководителя НАСА Уилльям Герстенмайер сообщил, что NASA не планирует покупки дополнительных мест на российском корабле "Союз" для доставки астронавтов на МКС после 2019 года. По его мнению, для обеспечения бесперебойных полетов экипажа к МКС США необходимо иметь собственный способ доставки экипажей к октябрю-ноябрю 2019 года.

Последний коммерческий рейс американского астронавта на российском "Союзе" к МКС запланирован на весну 2019 года. По данным NASA, стоимость одного места на российском корабле обходится американскому бюджету в $70-80 млн. сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, Роскосмос планирует с 2018 года возобновить туристические полеты на МКС.