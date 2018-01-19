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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
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от издателя  |  комментариев: 2


Алексей Конторович: Членство России в Арктическом совете не повлияет на решение Нобелевского комитета Арктический комитет номинирован на Нобелевскую премию мира "за сохранение мира между народами". Комитет, в состав которого входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция, выдвинули ученые из 20 стран. Стоит отметить, что организации получают премию не так часто: на их долю приходится 26 лауреатов из 130.
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экспертное мнение ;
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Новости
19.01.2018 03:25 Мск (05:25 Екб)
армия и ВПК | В России
Роскосмос рассматривает вариант коммерциализации российского сегмента МКС - Рогозин
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МКС Международная космическая станция (2011) | Фото:kushnerov.com

Роскосмос рассматривает вариант коммерциализации российского сегмента Международной космической станции.
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Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Так он прокомментировал выводы журналиста Space News Мэтью Боднера и ряда других американских СМИ о том, что после отказа США от покупки у Роскосмоса мест на российских пилотируемых кораблях "Союз" и двигателей для Atlas V, Роскосмос якобы окажется в тяжелейшем финансовом положении.

"Что касается МКС, что нам известны планы США по коммерциализации американского сегмента, аналогичные планы сегодня рассматривает Роскосмос", — сказал вице-премьер.

Рогозин отметил, что в России появились частные компании, которые сотрудничают с Роскосмосом, такие как S7 Space. По словам вице-премьера, вскоре появятся и другие.

Ранее первый помощник руководителя НАСА Уилльям Герстенмайер сообщил, что NASA не планирует покупки дополнительных мест на российском корабле "Союз" для доставки астронавтов на МКС после 2019 года. По его мнению, для обеспечения бесперебойных полетов экипажа к МКС США необходимо иметь собственный способ доставки экипажей к октябрю-ноябрю 2019 года.

Последний коммерческий рейс американского астронавта на российском "Союзе" к МКС запланирован на весну 2019 года. По данным NASA, стоимость одного места на российском корабле обходится американскому бюджету в $70-80 млн. сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, Роскосмос планирует с 2018 года возобновить туристические полеты на МКС.

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19.01.2018 03:25 Мск | Денис Линов
05:25 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.03.2015 04:39 Мск
Роскосмос возобновит туристические полеты на МКС








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Роскосмос рассматривает вариант коммерциализации российского сегмента МКС - Рогозин
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