Вашингтон призвал Турцию воздержаться от военной операции в Сирии

Госдепартамент США призвал власти Турции отказаться от идеи силовой операции в сирийском районе Африн.

"Мы призываем Турцию не предпринимать каких-либо шагов такого рода", — заявила глава внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт. Заявление было сделано в ответ на просьбу журналистов прокомментировать угрозы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начать военную операцию в Сирии. Как ожидается, целью возможной атаки станут курдские формирования, которые открыто поддерживает Вашингтон.

Ранее Эрдоган отказался от контактов на эту тему с президентом США Дональдом Трампом и раскритиковал НАТО за отсутствие реакции на заявление последнего о формировании в районе Африн неких "сил безопасности границы" из числа курдских боевиков, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, ранее в Турции сообщили, что американские власти легализуют террористов, создавая "силы охраны границы" Сирии на основе отрядов "Союза демократических сил".

Пентагон опроверг данные о создании новой армии на границе в Сирии.