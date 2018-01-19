Ассоциация владельцев кинотеатров пожаловалась Медведеву на перенос некоторых фильмов

Ассоциация владельцев кинотеатров считает решение Минкультуры о переносе картины "Приключения Паддингтона 2" грубым вмешательством в деятельность кинотеатров и обратилось к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой обратить внимание на реальную обстановку в киноиндустрии.

Как говорят в Ассоциации, это не первый случай прямого вмешательства государственного исполнительного органа в хозяйственную деятельность кинотеатров. "Подобные решения принимались при выходе в прокат таких фильмов, как "Время первых" и "Салют-7", в результате чего выпуск одной из самых успешных картин 2017 года был перенесен на полгода позже; такое же решение принималось в период выхода фильма "А зори здесь тихие", в результате выход картины "Мстители: Эра Альтрона" был смещен на неделю раньше и так далее", - напомнили в организации.

В Ассоциации считают, что подобные "командно-административные действия" наносят экономический ущерб не только кинотеатрам и дистрибьюторам фильмов, несущим расходы по рекламному продвижению фильмов на запланированных датах, но и "российским зрителям, которые вынуждены менять свои планы на посещение кинотеатров и зачастую возвращать уже купленные кинобилеты".

Как отмечается в заявлении, по данным единой автоматизированной системы учета кинобилетов на фильм "Приключения Паддингтона-2" предварительно было продано билетов на сумму более 750 тыс. руб.

Ассоциация также обратилась к руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву с просьбой "дать правовую оценку сложившейся практике беспрецедентного вмешательства чиновников министерства культуры в хозяйственную деятельность коммерческих предприятий киноотрасли и провести экспертизу существующих нормативных и правовых документов, позволяющих чиновникам министерства культуры осуществлять подобное вмешательство".

Как ранее сообщало Накануне.RU, Министерство культуры России перенесло премьеру фильма "Приключения Паддингтона 2" за день до старта ленты в прокате. Такая беспрецедентная мера была принята в связи с тем, что в прокат выходит "иной фильм". По некоторым данным, таким образом чиновники хотят убрать конкурентов фильма "Движение вверх", который идет в кинотеатрах с 28 декабря и до сих пор лидирует по числу сеансов.