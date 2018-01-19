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Рубль отпускают в свободное плавание или отправляют в шторм? Уже в текущем году может быть проведена полная либерализация валютного контроля. Минфин запустил обсуждение отмены всех действующих в РФ валютных ограничений для юридических лиц и граждан. Это сопряжено с рисками для экономики, указывают эксперты: спекулянтам станет еще легче управлять курсом нацвалюты в условиях нестабильности, кроме того фактическое упразднение валютного контроля поспособствует еще большему увеличению оттока капитала из страны.
18.01.2018
экономика  |  комментариев: 1
Аналитика
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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Валентин Катасонов: Центробанк потерял контроль и скрывает реальные цифры оттока капитала из России Центробанк оценил отток капитала из России за 2017 г. в $31,3 млрд. Это притом, что уже было известно и про "антикоррупционный" доклад Трампу, и начались персональные санкции, поджимающие олигархов. Так почему же отток увеличился в 1,6 раза? Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов уверен, что Центробанк не просто потерял контроль над ситуацией, но и скрывает реальные цифры "убегающих" капиталов.
18.01.2018
экспертное мнение ;
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Новости
19.01.2018 01:34 Мск (03:34 Екб)
культура | В России
Ассоциация владельцев кинотеатров пожаловалась Медведеву на перенос некоторых фильмов
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кинотеатр, кресло (2017) | Фото: Mos.news

Ассоциация владельцев кинотеатров считает решение Минкультуры о переносе картины "Приключения Паддингтона 2" грубым вмешательством в деятельность кинотеатров и обратилось к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой обратить внимание на реальную обстановку в киноиндустрии.

Как говорят в Ассоциации, это не первый случай прямого вмешательства государственного исполнительного органа в хозяйственную деятельность кинотеатров. "Подобные решения принимались при выходе в прокат таких фильмов, как "Время первых" и "Салют-7", в результате чего выпуск одной из самых успешных картин 2017 года был перенесен на полгода позже; такое же решение принималось в период выхода фильма "А зори здесь тихие", в результате выход картины "Мстители: Эра Альтрона" был смещен на неделю раньше и так далее", - напомнили в организации.

В Ассоциации считают, что подобные "командно-административные действия" наносят экономический ущерб не только кинотеатрам и дистрибьюторам фильмов, несущим расходы по рекламному продвижению фильмов на запланированных датах, но и "российским зрителям, которые вынуждены менять свои планы на посещение кинотеатров и зачастую возвращать уже купленные кинобилеты".

Как отмечается в заявлении, по данным единой автоматизированной системы учета кинобилетов на фильм "Приключения Паддингтона-2" предварительно было продано билетов на сумму более 750 тыс. руб.

Ассоциация также обратилась к руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву с просьбой "дать правовую оценку сложившейся практике беспрецедентного вмешательства чиновников министерства культуры в хозяйственную деятельность коммерческих предприятий киноотрасли и провести экспертизу существующих нормативных и правовых документов, позволяющих чиновникам министерства культуры осуществлять подобное вмешательство".

Как ранее сообщало Накануне.RU, Министерство культуры России перенесло премьеру фильма "Приключения Паддингтона 2" за день до старта ленты в прокате. Такая беспрецедентная мера была принята в связи с тем, что в прокат выходит "иной фильм". По некоторым данным, таким образом чиновники хотят убрать конкурентов фильма "Движение вверх", который идет в кинотеатрах с 28 декабря и до сих пор лидирует по числу сеансов.

Другие новости по темам: кинотеатры, кино, ФАС, Минкультуры
19.01.2018 01:34 Мск | Денис Линов
03:34 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.01.2018 20:20 Мск
Минкультуры перенесло прокат "Приключения Паддингтона 2" из-за выхода "иного фильма"








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Ассоциация владельцев кинотеатров пожаловалась Медведеву на перенос некоторых фильмов
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