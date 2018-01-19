Священники РПЦ в крещенскую ночь осветят все океаны Земли

Духовенство Московского патриархата в крещенскую ночь планирует освятить воды всех четырех океанов Земли.

Таким образом, священники, которые несут служение в России и других странах мира, последуют древней православной традиции освящать воду не только в храмах, но и в открытых водоемах в праздник Богоявления. Северный Ледовитый океан, как ожидается, будет освящен в поселке Тикси, самом северном населенном пункте Якутии, на берегу моря Лаптевых.

На берег Атлантического океана выйдет община русского прихода в Рейкьявике, где настоятель местного прихода священник Тимофей Золотуский также совершит великое освящение воды.

Тихий океан будет освящен на берегу Сиамского залива в Таиланде, в бухте Новик в Приморье (Японское море) и в бухте Гертнера Магаданской области (Охотское море).

Индийский океан будет освящен в районе Персидского залива, в Объединенных Арабских Эмиратах, где есть община Русской православной церкви, много лет возглавляемая архимандритом Александром (Заркешевым), сообщает "Интерфакс".