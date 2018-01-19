МИД России обвинил американские власти в нарушении банковской тайны российских дипломатов

МИД России счел публикацию BuzzFeed о транзакциях российских дипломатов неправомерным распространением конфиденциальной информации.

Как говорят в ведомстве, получить такие данные было невозможно без санкции американских органов власти . Своей публикацией о расследовании властей США о транзакциях российского посольства портал BuzzFeed нарушил тайну банковской информации и разгласил персональные данные. "Это "посягательство" — дело рук официального Вашингтона", говорится в сообщении МИД.

Американское издание BuzzFeed сообщило о том, что Вашингтон расследует транзакции российского посольства в рамках дела о предполагаемом вмешательстве России в выборы. Портал сообщил, что бывший посол России в США Сергей Кисляк ​якобы получил на свой счет $120 тыс. через десять дней после выборов президента США, а через пять дней после инаугурации Дональда Трампа "кто-то пытался снять $150 тыс. наличными со счета посольства". Также сообщалось об обналичивании российскими дипломатами примерно 30 чеков на $370 тыс., что мешало отследить направление денежных потоков.

Банкиры передали информацию об этих транзакциях американским властям, так как сочли их подозрительными, из-за того что переводы не соответствовали предыдущим опытам оплаты. Причем $370 тыс. переводились в дни референдума в Крыму в 2014 году.

Как считают во внешнеполитическом ведомстве России, BuzzFeed является "информационным инструментом американских спецслужб", а в публикации разглашается "новая порция конфиденциальных сведений о транзакциях российских дипломатических учреждений в США и ряда сотрудников нашего посольства — действующих и бывших".

Как утверждает МИД, сотрудники BuzzFeed "признались, что при попытке запросить комментарии от наших дипломатов они использовали контактную информацию из их банковских анкет", сообщает РБК.