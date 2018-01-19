Перестрелка в Волгограде: в городе объявлен план "Перехват"

В Красноармейском районе Волгограда произошла перестрелка, в результате которой три человека получили тяжелые травмы.

Раненые - мужчины 1974, 1982 и 1993 годов рождения находятся в коме. За их жизнь борются врачи.

Два автомобиля, на которых могут передвигаться участники перестрелки на юге Волгограда, в результате которой один человек погиб и трое ранены, объявлены в розыск. Это автомашины Infiniti темного цвета с государственным номером Т 180 МС 75 регион и "Лада Приора" темного цвета с государственным номером Х 828 КР 163 регион. В городе объявлен план "Перехват", сообщает "Интеракс".

Перестрелка произошла 19 января в 19 часов мск в 30 м от кафе в Красноармейском районе Волгограда. По данному факту заведены уголовные дела по статьям: "Убийство", "Покушение на убийство двух и более лиц", "Незаконный оборот оружия".