Внимание! Вся полиция Челябинска поднята по тревоге, ищут сбежавшего преступника

В Челябинске весь личный состав полиции города поднят по тревоге -правоохранители ищут сбежавшего арестанта.

В ходе проведения следственно-оперативных действий совершил побег из-под стражи арестованный по статье "разбой" Сергей М. 1981 года рождения, уроженец Пласта, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Челябинской области.

Был одет: черные брюки (классические), черные летние туфли, вязаный джемпер молочного цвета, черная куртка (ветровка), удлиненная до середины бедра, на голове вязаная темная синяя шапка с белой полосой.

Полицейские просят всех кто располагает информацией о месте нахождения разыскиваемого сообщить по телефонам УМВД России по Челябинску: (351) 266-77-07, 267-77-04, 8-908-081-81-16 либо 02.