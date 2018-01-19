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"Перейти от запрограммированного отставания к бурному росту!" Судя по выступлениям на Гайдаровском форуме, управленческая элита не собирается ничего менять, но уже готовится к наступлению скандинавского социализма. Как считает известный промышленник и автор стратегии экономического роста Константин Бабкин, нам до этого еще далеко. В интервью Накануне.RU он рассказал о том, что необходимо предпринять для уверенного развития и построения более справедливого государства.
19.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Школьные трагедии – продукт общественного строя, который надо менять" Целая серия школьных расправ прошла по России – сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью. Это можно остановить только одним способом – приступить к обсуждению совершенно нового общественного строя и уклада в стране.
19.01.2018
общество ;
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Новости
19.01.2018 15:07 Мск (17:07 Екб)
экономика | За рубежом
Под 7%. Темы роста ВВП Китая в 2017 году опередили прогноз
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китай пекин (2006) | Фото: Накануне.ru

В КНР опубликованы данные по ВВП страны в 2017 г. и представлен прогноз на нынешний. Китайские СМИ сообщают со ссылкой на доклад Государственного бюро статистики, что экономический рост по итогам прошлого года на 0,1% превысил ожидаемый. По оценкам ведомства, валовый внутренний продукт Китая составил 82,7122 трлн юаней, а темпы роста 6,9%, что на 0,2% больше, чем в 2016 г. Отмечается, что ВВП страны в 2012 г составлял всего 54 трлн юаней.
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Согласно докладу "Ситуация в мировой экономике и перспективы на 2018 г.", недавно опубликованному ООН, в 2018 г. треть мирового ВВП будет производиться в Китае.

Представитель Государственного бюро статистики Мао Шэнъюн рассказал на пресс-конференции рассказал, что глобальные экономика и торговля восстанавливаются относительно быстро, что создаёт благоприятную внешнюю среду и для китайского народного хозяйства.

В КНР ожидается рост потребления и ускорение структурной модернизации, что поспособствует росту в дальнейшем. В производственном секторе продолжится омоложение, инвестиции в него будут постепенно восстанавливаться. Что касается инвестиций в недвижимость, то здесь не прогнозируется каких-то больших колебаний.

Ряд показателей свидетельствует об устойчивом развитии реального сектора, например, за первые 10 месяцев прошлого года в городах Китая было создано 11,91 млн новых рабочих мест, в результате чего досрочно удалось достичь промежуточных целей по занятости, индекс потребительских цен вырос на 2%, общая сумма импорта и экспорта возросла на 14,2%, впервые прекратилось снижение экспорта и импорта, продолжавшееся ранее на протяжении двух лет; прибыль предприятий центрального подчинения выросла на 15,2% и впервые превысила 1 трлн юаней. Рост экономической эффективности стал лучшим за пять лет. Развиваются новые отрасли промышленности, с января по ноябрь прошлого года объём производства промышленных роботов вырос на 68,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, автомобилей на новых источниках энергии – на 46,%, а солнечных батарей – на 27,5%. Ожидается, что эта тенденция продолжится и в текущем году.

В Китае растёт проиводство промышленных роботов и автомобилей(2018)|Фото: www.mei.net.cn

Согласно "Синей книге", опубликованной Академией общественных наук КНР, спрос на китайские товары за рубежом будет обеспечиваться дальнейшей реализацией стратегии "Пояса и пути", что поспособствует росту занятости. Безработица должна остаться на минимуме с 2013 г. Ожидается, что рост ВВП в 2018 г. составит 6,7%, таким образом, жёсткой посадки экономики не произойдёт.

Ранее Центральная экономическая конференция выдвинула восемь задач, которые Китаю предстоит решить в текущем году: сосредоточиться на стимулировании качественного развития, углубить структурные реформы в сфере предложения, стимулировать жизнеспособность различных участников рынка, реализовать стратегию возрождения деревни, реализовать стратегию координированного развития, сформировать новую структуру всесторонней открытости, повысить безопасность и гарантии роста уровня жизни людей.

В России Минэкономразивития ожидает рост в 2017 г. в пределах 2% (официально итоги еще не подведены), а по прогнозам Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR) к 2032 г. может сместиться с 11-го на 17-е место в мире.

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19.01.2018 15:07 Мск | Павел Мартынов
17:07 Екб


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Под 7%. Темы роста ВВП Китая в 2017 году опередили прогноз
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