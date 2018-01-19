Под 7%. Темы роста ВВП Китая в 2017 году опередили прогноз

В КНР опубликованы данные по ВВП страны в 2017 г. и представлен прогноз на нынешний. Китайские СМИ сообщают со ссылкой на доклад Государственного бюро статистики, что экономический рост по итогам прошлого года на 0,1% превысил ожидаемый. По оценкам ведомства, валовый внутренний продукт Китая составил 82,7122 трлн юаней, а темпы роста 6,9%, что на 0,2% больше, чем в 2016 г. Отмечается, что ВВП страны в 2012 г составлял всего 54 трлн юаней.

Согласно докладу "Ситуация в мировой экономике и перспективы на 2018 г.", недавно опубликованному ООН, в 2018 г. треть мирового ВВП будет производиться в Китае.

Представитель Государственного бюро статистики Мао Шэнъюн рассказал на пресс-конференции рассказал, что глобальные экономика и торговля восстанавливаются относительно быстро, что создаёт благоприятную внешнюю среду и для китайского народного хозяйства.

В КНР ожидается рост потребления и ускорение структурной модернизации, что поспособствует росту в дальнейшем. В производственном секторе продолжится омоложение, инвестиции в него будут постепенно восстанавливаться. Что касается инвестиций в недвижимость, то здесь не прогнозируется каких-то больших колебаний.

Ряд показателей свидетельствует об устойчивом развитии реального сектора, например, за первые 10 месяцев прошлого года в городах Китая было создано 11,91 млн новых рабочих мест, в результате чего досрочно удалось достичь промежуточных целей по занятости, индекс потребительских цен вырос на 2%, общая сумма импорта и экспорта возросла на 14,2%, впервые прекратилось снижение экспорта и импорта, продолжавшееся ранее на протяжении двух лет; прибыль предприятий центрального подчинения выросла на 15,2% и впервые превысила 1 трлн юаней. Рост экономической эффективности стал лучшим за пять лет. Развиваются новые отрасли промышленности, с января по ноябрь прошлого года объём производства промышленных роботов вырос на 68,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, автомобилей на новых источниках энергии – на 46,%, а солнечных батарей – на 27,5%. Ожидается, что эта тенденция продолжится и в текущем году.

Согласно "Синей книге", опубликованной Академией общественных наук КНР, спрос на китайские товары за рубежом будет обеспечиваться дальнейшей реализацией стратегии "Пояса и пути", что поспособствует росту занятости. Безработица должна остаться на минимуме с 2013 г. Ожидается, что рост ВВП в 2018 г. составит 6,7%, таким образом, жёсткой посадки экономики не произойдёт.

Ранее Центральная экономическая конференция выдвинула восемь задач, которые Китаю предстоит решить в текущем году: сосредоточиться на стимулировании качественного развития, углубить структурные реформы в сфере предложения, стимулировать жизнеспособность различных участников рынка, реализовать стратегию возрождения деревни, реализовать стратегию координированного развития, сформировать новую структуру всесторонней открытости, повысить безопасность и гарантии роста уровня жизни людей.

В России Минэкономразивития ожидает рост в 2017 г. в пределах 2% (официально итоги еще не подведены), а по прогнозам Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR) к 2032 г. может сместиться с 11-го на 17-е место в мире.