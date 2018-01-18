Дело об убийстве в Оренбурге бизнесмена и его 7-летнего сына передано в Главное следственное управление СКР

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту убийства бизнесмена и его 7-летнего сына в Оренбурге для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"В состав следственной группы вошли опытные следователи ГСУ СК России и криминалисты Главного управления криминалистики СК России", - добавили в ведомстве.

Как сообщало Накануне.RU, 17 января около 9.00 во дворе жилых домов №96 и 98 по улице Карагандинской в салоне автомобиля "Тойота Ленд Крузер 200" в Оренбурге были найдены трупы 35-летнего местного предпринимателя и его 7-летнего сына. У них обнаружены множественные ножевые ранения. Составлен фоторобот предполагаемого преступника.